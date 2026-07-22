Rubina Leal manifesta preocupação com custo das viagens aéreas à Autoridade da Concorrência

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu em audiência, esta quarta-feira, o presidente da Autoridade da Concorrência, Nuno Cunha Rodrigues, tendo colocado em destaque a mobilidade dos madeirenses e porto-santenses, com especial enfoque no funcionamento do mecanismo de continuidade territorial e na evolução do preço das viagens aéreas.

Durante o encontro, Rubina Leal alertou para o impacto do aumento das tarifas nas famílias da Região, defendendo que a mobilidade é um direito essencial das populações insulares e deve ser assegurada em condições de equidade. A reunião serviu também para abordar a importância da promoção de uma concorrência efectiva entre as empresas, como forma de garantir mercados mais eficientes, preços mais justos e uma maior protecção dos consumidores.

Ambas as partes sublinharam ainda a importância de manter uma cooperação institucional permanente em matérias relacionadas com a concorrência, a transparência dos mercados e a defesa dos interesses dos cidadãos, destacando o contributo técnico da Autoridade da Concorrência para a produção legislativa e a definição de políticas públicas.