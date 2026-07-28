Rubina Leal sensibiliza ‘mayor’ de Toronto para as preocupações da comunidade portuguesa

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, reuniu-se com a ‘mayor’ de Toronto, Olivia Chow, num encontro institucional centrado na realidade da comunidade portuguesa e, em particular, da comunidade madeirense residente naquela cidade.

Conforme informa o parlamento madeirense, Rubina Leal destacou o percurso de integração e o importante contributo dos emigrantes madeirenses para o desenvolvimento económico, social e cultural de Toronto, salientando o papel activo que continuam a desempenhar na vida da cidade.

Durante a reunião, Rubina Leal fez referência à importância das políticas municipais de apoio às comunidades imigrantes, reconhecendo que estas contribuem para promover a inclusão, a participação cívica e a preservação da identidade cultural das diferentes comunidades. A Presidente sublinhou que a comunidade portuguesa e madeirense constitui um exemplo de integração bem-sucedida, mantendo uma forte ligação às suas raízes e um relevante dinamismo associativo.

No encontro, Rubina Leal fez ainda eco das preocupações transmitidas pela direcção da Casa da Madeira de Toronto e por diversos membros da comunidade portuguesa, sensibilizando a ‘mayor’ para a importância de o município continuar a acompanhar este processo e de serem ponderadas soluções que facilitem a recuperação das instalações da instituição, designadamente através da simplificação dos procedimentos administrativos e da eventual isenção ou redução das taxas municipais aplicáveis.

A presidente destacou que a Casa da Madeira constitui um espaço de referência para toda a comunidade portuguesa, desempenhando há décadas um papel insubstituível na preservação da identidade, da cultura e das tradições, bem como na promoção da integração e do apoio às sucessivas gerações de emigrantes.