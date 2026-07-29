Ataques causam pelo menos 20 mortos em bases pró-Irão no Iraque

Os ataques dos Estados Unidos e da Arábia Saudita no Iraque provocaram a morte a pelo menos 20 membros de uma aliança de ex-paramilitares, que inclui grupos pró-Irão, indicou hoje a organização Hashed al-Shaabi.

A aliança que integra as Forças Armadas do Iraque declarou que pelo menos 20 combatentes foram "martirizados e 32 ficaram feridos", em ataques que visaram as bases da Hashed al-Shaabi em sete províncias iraquianas.

De acordo com o comunicado do organismo, trata-se de um balanço provisório, sendo que anteriormente tinha referido a morte de 10 combatentes.

As Forças Armadas norte-americanas informaram, na terça-feira, que intercetaram uma série de mísseis iranianos e atuaram em conjunto com as forças da Arábia Saudita para atacar posições no Iraque, utilizadas pelas milícias apoiadas por Teerão.

Todos os mísseis iranianos disparados contra as forças norte-americanas no Médio Oriente foram intercetados, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos, acrescentando que "as tropas continuam vigilantes e em estado de elevada prontidão".

Os Estados Unidos alertaram ainda que novas investidas contra as tropas norte-americanas ou contra infraestruturas na Arábia Saudita poderiam desencadear novas ações militares.

Até ao momento, o Irão não se pronunciou sobre o ataque conjunto norte-americano e saudita contra grupos pró-iranianos no Iraque.

Entretanto, o primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi, ordenou hoje a convocação de uma reunião de emergência do conselho de segurança nacional na sequência do ataque.

Um comunicado oficial do executivo de Bagdade indicou que o primeiro-ministro ordenou uma reunião de emergência do Conselho Ministerial de Segurança Nacional, "tendo em conta a evolução da situação de segurança e os ataques aéreos realizados contra o país".