Rubina Leal inicia visita oficial às comunidades madeirenses no Canadá e EUA

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, inicia uma visita oficial a Toronto, no Canadá, e a New Bedford, nos Estados Unidos, com o objectivo de reforçar a ligação institucional às comunidades emigrantes e reconhecer o papel que os madeirenses e os seus descendentes continuam a desempenhar na afirmação da Região Autónoma além-fronteiras.

A deslocação decorre a convite do Canadian Madeira Club, em Toronto, e do Clube Madeirense do Santíssimo Sacramento, em New Bedford, duas das mais emblemáticas associações da diáspora madeirense na América do Norte. Ao longo da visita, a presidente do Parlamento Regional participará num vasto programa de iniciativas institucionais, comunitárias, culturais, económicas e académicas.

A agenda inclui encontros com representantes diplomáticos, autoridades locais, empresários, instituições de ensino superior e dirigentes associativos, bem como visitas a espaços dedicados à preservação da memória da emigração madeirense e a iniciativas que testemunham a vitalidade das comunidades portuguesas na América do Norte.

Segundo Rubina Leal, esta missão pretende aproximar o Parlamento Madeirense das comunidades emigrantes, escutando os seus desafios, valorizando o percurso de várias gerações de madeirenses e reafirmando que os residentes no estrangeiro continuam a ser parte integrante da realidade da Região.

A presidente da Assembleia Legislativa sublinha que a Madeira "é uma comunidade global", lembrando que mais de um milhão e meio de madeirenses e descendentes vivem espalhados pelo mundo, mantendo uma forte ligação afectiva, cultural e identitária à terra de origem.

Durante a visita serão promovidos contactos com associações, empresários e representantes das comunidades, numa iniciativa que pretende reconhecer o contributo da diáspora para a preservação da cultura, da língua, das tradições religiosas e da gastronomia madeirenses, ao mesmo tempo que procura fortalecer novas formas de cooperação entre a Madeira e entidades canadianas e norte-americanas.

A deslocação assume ainda um significado especial por ocorrer no ano em que a Assembleia Legislativa da Madeira assinala o seu 50.º aniversário. As comemorações estendem-se assim às comunidades emigrantes, numa homenagem àqueles que, apesar da distância, continuam a promover e a dignificar a identidade madeirense.

No final da missão, Rubina Leal pretende transmitir uma mensagem de reconhecimento e gratidão aos madeirenses residentes no Canadá e nos Estados Unidos, defendendo que a diáspora constitui uma riqueza humana, cultural e económica essencial para o presente e o futuro da Região Autónoma da Madeira.