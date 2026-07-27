Rubina Leal defende recuperação da Casa da Madeira de Toronto

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, defendeu a recuperação das instalações da Casa da Madeira de Toronto, afectadas por um incêndio, considerando que a reconstrução da instituição é essencial para preservar o património cultural e identitário da comunidade madeirense no Canadá.

Durante a visita oficial ao Canadá, Rubina Leal deslocou-se à Casa da Madeira de Toronto, onde enalteceu o papel da instituição na preservação da identidade, cultura e tradições madeirenses junto da comunidade emigrante. A responsável destacou o trabalho desenvolvido ao longo de décadas por dirigentes, voluntários e associados, classificando a coletividade como "um verdadeiro símbolo da capacidade de organização, da dedicação e da resiliência dos madeirenses".

A visita contou com a presença da cônsul-geral de Portugal em Toronto, Ana Luísa Riquito. Na ocasião, a presidente do parlamento madeirense sublinhou que a Casa da Madeira continua a ser um ponto de encontro entre gerações, promovendo a preservação da língua, dos costumes, da gastronomia, da música e das tradições da Região.

Rubina Leal considerou ainda urgente avançar com a recuperação do edifício, danificado por um incêndio, para que a instituição possa voltar a desenvolver a sua atividade em condições adequadas. Defendeu que a reconstrução representa também a salvaguarda de um património humano, cultural e identitário para as gerações futuras.

No âmbito da deslocação, a presidente da Assembleia Legislativa participou ainda na Missa Portuguesa celebrada na Igreja de Santa Helena, em Toronto, destacando o papel da fé na união da comunidade portuguesa e na preservação das suas tradições.