Rubina Leal enaltece a força da diáspora na Festa Madeirense

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, participou na Festa Madeirense, realizada no Madeira Park, em Toronto, um dos mais emblemáticos espaços da comunidade portuguesa no Canadá. Perante madeirenses e lusodescendentes, destacou o percurso de coragem, perseverança e trabalho das sucessivas gerações de emigrantes que transformaram aquele parque, com cerca de 48 hectares, o maior parque da diáspora, num símbolo vivo da capacidade de realização da comunidade portuguesa e madeirense.

Na sua intervenção, a presidente do Parlamento Madeirense sublinhou que a Madeira não se limita aos cerca de 250 mil habitantes que residem no arquipélago, mas prolonga-se muito para além das suas fronteiras, através de uma diáspora que reúne mais de um milhão de madeirenses espalhados pelos cinco continentes. Salientou que a emigração constitui uma das maiores riquezas da Região e que os madeirenses nunca abandonaram verdadeiramente a sua terra, levando consigo a língua, a cultura, as tradições, a gastronomia, o bordado, a fé e a identidade que continuam a preservar e a transmitir às novas gerações.

Rubina Leal prestou igualmente homenagem ao contributo dos emigrantes para o desenvolvimento do Canadá, enaltecendo o reconhecimento que conquistaram através do trabalho, da honestidade e da dedicação. Dirigiu ainda uma palavra especial às mulheres da diáspora madeirense, destacando o papel determinante das mães, avós e esposas na preservação da língua portuguesa, das tradições e da identidade cultural, afirmando que foram elas o verdadeiro alicerce de muitas famílias emigrantes e o elo que manteve viva a ligação à Madeira ao longo de várias gerações.

Deixou ainda uma mensagem de reconhecimento às instituições da comunidade, em particular à Casa da Madeira de Toronto, pelo trabalho desenvolvido ao longo de décadas em prol da preservação da identidade madeirense, mas também a todas as associações, clubes, dirigentes, voluntários e às famílias que todos os dias mantêm viva a ligação à Madeira. Reafirmou o compromisso de continuar a ser uma voz ativa na defesa das comunidades emigrantes, salientando que o Parlamento Madeirense não esquece os seus conterrâneos espalhados pelo mundo. A encerrar a intervenção, apelou à união da diáspora em torno dos valores que unem os madeirenses, recordando que a distância mede-se em quilómetros, mas que o amor à Madeira nunca conhece fronteiras.