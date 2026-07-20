Uma segunda-feira com céu pouco nublado na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, hoje, na Madeira, o céu se apresente pouco nublado, mas com períodos de mais nebulosidade nas terras altas.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/hora) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/hora) nas terras altas da ilha da Madeira a partir da tarde.

Espera-se uma pequena descida de temperatura nas terras altas. As temperaturas vão oscilar entre os 21 e os 27 graus, tanto na Madeira como no Porto Santo.

Especificamente para a área do Funchal, a previsão aponta igualmente para céu pouco nublado e vento fraco (inferior a 15 km/hora).

Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de norte/nordeste com 1 metro de altura e na costa Sul ondas inferiores a 1 metro de altura. A temperatura da água do mar vai rondar os 24ºC.