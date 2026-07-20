A caminho do Ensino Superior

Inicia-se em breve o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNA). Milhares de estudantes confrontam-se, nesta época, com uma decisão deveras importante. A escolha de um curso e da Instituição de Ensino Superior (IES), para o realizar, terá, necessariamente, repercussões nas suas vidas pessoais e profissionais.

Nos meus dois últimos artigos publicados neste espaço, tenho salientado não apenas a importância desta decisão, mas também a evidência de que o ensino superior constitui um dos investimentos com maior retorno ao longo da vida. Os benefícios económicos, profissionais e sociais são confirmados por estudos nacionais e internacionais. Os cerca de dezassete mil diplomados pela Universidade da Madeira (UMa) refletem esse padrão, tendo contribuído, decisivamente, para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira (RAM), participando na sua transformação e no aprofundamento do próprio processo autonómico.

Optar por uma universidade significa ponderar fatores que vão muito além da escolha de um curso. As IES competem pela qualidade do ensino, da investigação científica, da internacionalização e da capacidade de preparar os seus diplomados para um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Vivemos um período de profundas mudanças, marcado pela inteligência artificial, pela transição digital, pelas alterações demográficas e climáticas e por novas exigências de qualificação. Neste sentido, exige-se que os estudantes inculquem uma cultura projetada para a aquisição de conhecimentos e competências flexíveis e adaptativas.

É para este tipo de competências que a UMa prepara os seus estudantes. Para se qualificar nesse âmbito, integra o sistema público de ensino superior, e mantém uma crescente participação em redes nacionais e internacionais de ensino e investigação, o que lhe confere uma dimensão e projeção que expande a sua posição geográfica. O princípio de que «o local pode ser global» encontra aqui plena expressão. Além disso, possibilita aos seus estudantes retirar vantagem de permanecer próximo da família e de reduzir significativamente custos, sem abdicar de uma formação de qualidade, competitiva e internacionalizada.

Por outro lado, a escolha pela UMa representa a aposta no talento, que se transferirá para a sociedade, contribuindo para o aumento dos níveis de conhecimento, competências e capacidade de criar valor em áreas de desenvolvimento estratégico, de que a RAM necessita.

Tanto em profissionais competentes, como em investigadores e empreendedores, como ainda em lideranças habilitadas a tomar em mãos esse projeto de futuro, a UMa sente e demonstra ser capaz de contribuir com a formação que oferece aos estudantes candidatos ao ensino superior.

Escolher a Universidade da Madeira é escolher esta visão de futuro.