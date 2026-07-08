Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos a norte esta quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira, 9 de Julho, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha até ao final da manhã.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 30 km/h, de noroeste, estando ainda prevista uma pequena descida da temperatura máxima nas terras altas. Para a região do Funchal, a previsão aponta para céu em geral pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste com cerca de 1 metro, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 23 graus Celsius.