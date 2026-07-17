Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos esta sexta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 17 de Julho, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

O vento deverá soprar fraco a moderado, entre 10 e 25 km/h, de norte/nordeste. Para a região do Funchal, a previsão aponta igualmente para períodos de céu muito nublado, com vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte com cerca de 1 metro, passando gradualmente a ondas de nordeste, enquanto na costa sul as ondas deverão ser inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 23 e os 24 graus Celsius.