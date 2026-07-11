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Madeira

Céu muito nublado e possível chuva fraca na Madeira

Foto Marsílio Aguiar
Foto Marsílio Aguiar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja um sábado com céu muito nublado e aguaceiros fracos.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de noroeste.

Quanto à temperatura, esta irá oscilar entre os 21ºC de mínima e os 27.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 20.ºC de mínima e os 26.ºC de máxima.

Para o Funchal também está previsto períodos de céu muito nublado, com aguaceiros fracos. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentado gradualmente para 1,5 a 2 metros na Costa Norte.  Já para a Costa Sul são esperadas ondas de inferiores a 1 metro, passando gradualmente a ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.  

A temperatura da água do mar irá variar entre 22 e os 23 ºC.

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