Totoloto pode voltar a não ter totalistas

O concurso n.º 057/2026 do Totoloto, realizado este sábado, pode voltar a não registar totalistas do primeiro prémio, mantendo em jogo um jackpot que poderá ascender a 14,8 milhões de euros, depois de o concurso anterior também ter ficado por atribuir, aliás como há várias semanas, meses até.

A chave que poderá dar ou não um vencedor é composta pelos números 8, 24, 28, 31 e 47, sendo o número da sorte o 3.

Recorde-se que no sorteio de quarta-feira, correspondente ao concurso n.º 056/2026, não houve vencedores nem do primeiro nem do segundo prémio. O montante do segundo prémio acumulou com o terceiro, tendo sido distribuído por 98 apostadores, cada um recebendo 494,17 euros.

No mesmo concurso, 4.834 apostadores acertaram no quarto prémio, no valor de 5,56 euros, enquanto o quinto prémio foi atribuído a 74.098 jogadores, que receberam 2,17 euros cada. O Número da Sorte contemplou ainda 61.481 apostas, com um prémio unitário de um euro.

Com a ausência consecutiva de totalistas, o valor do jackpot atingiu os 14,6 milhões de euros, um dos montantes mais elevados de que há registo, que é superado apenas pelo recorde absoluto de 18,9 milhões de euros registado em 2015, aumentando a expectativa em torno dos próximos concursos.

A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa relembra que os resultados divulgados são provisórios, devendo os apostadores confirmar sempre os boletins através dos canais oficiais. Importa referir que aos milhões ganhos, melhor dizendo a partir dos 5 mil euros ganhos, os apostadores entregam ao Estado 20% do prémio.

O próximo sorteio do Totoloto realiza-se na quarta-feira, podendo manter-se em disputa um prémio milionário que continua a escapar aos apostadores.