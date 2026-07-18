PSP recupera material furtado avaliado em cerca de 2 mil euros

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira recuperou diverso material e ferramentas furtados de um armazém de obra, avaliados em cerca de 2 mil euros, e identificou dois suspeitos da alegada autoria do crime.

Segundo revelou a autoridade nas redes sociais, o furto foi detectado no passado dia 17 de Julho, quando os responsáveis de uma empresa chegaram ao armazém e verificaram que a porta de acesso tinha sido arrombada. Da ocorrência resultou o desaparecimento de diverso material e ferramentas utilizadas na obra, com um prejuízo estimado em cerca de 2 mil euros.

Na sequência da investigação, a PSP analisou as imagens de videovigilância, tendo conseguido identificar dois suspeitos já referenciados pela prática deste tipo de ilícitos.

Após diligências policiais, os dois homens foram localizados e indicaram às autoridades o local onde se encontrava guardado o material furtado. A PSP conseguiu recuperar a totalidade dos bens, que serão devolvidos ao legítimo proprietário.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência (TIR), prosseguindo agora o inquérito para o apuramento de todas as circunstâncias dos factos.