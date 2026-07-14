Céu em geral pouco nublado esta quarta-feira

Esta quarta-feira, 15 de Julho, deverá trazer tempo estável à Madeira, com períodos de céu muito nublado no arquipélago, embora a vertente sul da ilha da Madeira e Porto Santo contem, em geral, com céu pouco nublado, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento soprará fraco, com intensidade inferior a 15 km/h, prevendo-se ainda uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas.

No Funchal o céu deverá apresentar-se em geral pouco nublado, mantendo-se o vento fraco ao longo do dia.

No mar, são esperadas ondas de noroeste com cerca de um metro na costa norte e inferiores a um metro na costa sul. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 23/24ºC.