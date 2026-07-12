Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros

A semana arranca na Madeira com previsão de períodos de céu muito nublado e aguaceiros, sobretudo nas terras altas durante a tarde, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta segunda-feira, 13 de Julho.

Para a região, está previsto vento em geral fraco, inferior a 20 km/h, predominando do quadrante oeste.

No Funchal, o céu deverá apresentar-se também muito nublado, com possibilidade de aguaceiros dispersos durante a tarde. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de noroeste entre 1,5 e 2 metros, enquanto na costa sul a ondulação será inferior a um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 23ºC.