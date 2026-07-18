Madeira já escolheu as suas candidatas às ‘Novas 7 Maravilhas de Portugal’
Já são conhecidas as sete candidatas da Madeira ao concurso nacional das ‘Novas 7 Maravilhas de Portugal’, uma iniciativa organizada pela empresa EIPWU e cujo programa é emitido em directo na TVI.
Através de chamadas telefónicas, o público escolheu na categoria Castelos o Forte de Nossa Senhora do Amparo (Machico), na categoria Grandes Obras o Teleférico da Rocha do Navio (Santana), na categoria História as Casas de Colmo de Santana, na categoria Religião a Igreja Matriz de S. Jorge (Santana), na categoria Século XX o Mercado dos Lavradores, na categoria Século XXI a Casa das Mudas (Calheta) e na categoria Turismo o Jardim Monte Palace.
Os patrimónios mais votados na final regional de hoje garantiram a passagem a uma meia-final nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal, processo que decorre até ao final de Agosto.