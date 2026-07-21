Cinco mortos em ataque com drone ucraniano na Rússia

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje e 23 ficaram feridas num ataque ucraniano com drone contra um autocarro em Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, declarou o governador local.

"Segundo os primeiros relatos, cinco civis inocentes, incluindo uma criança, perderam a vida em consequência deste ataque desumano e desprezível", disse Alexander Shumaev, na rede social Telegram.

As vítimas são quatro mulheres e um rapaz, especificou o governador, acusando as forças ucranianas de terem atacado, de forma "deliberada e cinicamente", o veículo que circulava na cidade de Shebekino, situada a menos de 10 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.

Shumaev acrescentou que 23 civis também ficaram feridos, incluindo um adolescente, acrescentando que três vítimas estão "em estado muito grave".

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa de grande escala contra a Ucrânia, os ataques dos dois lados da fronteira estão a intensificar-se e a provocar um número cada vez maior de vítimas civis.

Na Ucrânia, vários ataques aéreos russos mataram hoje pelo menos cinco pessoas e feriram cerca de 30 em várias regiões do país, disseram as autoridades locais.

Em Pavlograd, na região de Dnipropetrovsk no centro-leste da Ucrânia, duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas, indicou o chefe da administração regional, Oleksandr Ganzha.

Em Zaporijia, no sul da Ucrânia, uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, disse o responsável regional, Ivan Fedorov.

Na cidade de Kramatorsk, uma das duas últimas grandes cidades da região de Donetsk (leste) ainda sob controlo ucraniano, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas nos bombardeamentos russos, afirmou a polícia regional no Telegram.

Sete pessoas ficaram também feridas num ataque aéreo em Kherson (sul), de acordo com a administração regional.

Esta madrugada, a capital russa e os arredores foram alvo de um ataque de drones ucranianos em grande escala, ferindo 10 pessoas, incluindo três cidadãos chineses.

No sábado, dois centros de distribuição pertencentes à gigante do comércio eletrónico Wildberries, na Rússia, foram atacados pela Ucrânia, resultando em pelo menos oito mortos.