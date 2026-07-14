Madeira com céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira, 14 de Julho, períodos de céu muito nublado em todo o arquipélago da Madeira, com aumento da nebulosidade durante a tarde.

De acordo com a previsão meteorológica, poderão ocorrer aguaceiros em geral fracos, mais prováveis durante a tarde e nas terras altas da região. O vento deverá soprar fraco, inferior a 20 quilómetros por hora, do quadrante Oeste.

No Funchal, são esperados igualmente períodos de céu muito nublado, com aumento da nebulosidade ao longo da tarde e possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos. O vento será fraco, inferior a 15 quilómetros por hora.

Quanto às temperaturas, os termómetros deverão oscilar entre os 20 e os 25 graus Celsius no Funchal e entre os 20 e os 27 graus no Porto Santo.

No mar, a costa Norte terá ondas de Noroeste com cerca de 1,5 metros, diminuindo para um metro a partir da manhã. Na costa Sul, as ondas deverão ser inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 23 e os 24 graus Celsius.