Expo Porto Santo tem de crescer sempre com qualidade

A Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo (AICTPS) apresentou hoje a edição de 2026 da Expo Porto Santo.

José António Castro salientou que o certame está “completamente enraizado nos porto-santenses, mas também a nível regional e até nacional”.

“Como é do conhecimento geral, em Julho, a nível nacional, os eventos deste tipo são praticamente poucos, e os expositores nacionais contam sempre vir ao Porto Santo e estar representados na Expo Porto Santo”, explicou José António Castro ao DIÁRIO.

O responsável acrescentou que “as entidades regionais, locais e a AICTPS decidiram que este evento fosse realizado em Julho, em vez de se realizar no final de Agosto, para assim cativar mais expositores a participar na Expo da Ilha Dourada”.

A Expo Porto Santo contará com uma panóplia de iniciativas. Como exemplo, José António Castro adiantou que “vamos ter a conhecida Merche Romero na inauguração da Expo, uma participante da Casa dos Segredos, no caso Hélder Flávio”.

Como já é hábito, o certame contará também com uma série de seminários, nomeadamente “com a Força Aérea, sobre o papel da FAP, o plano de voo rumo ao espaço, e também o seu papel na Região Autónoma da Madeira, além de outros seminários com temas bem actuais”, revelou o responsável.

A gastronomia continua a ser um ‘prato’ forte da Expo Porto Santo. Segundo o organizador, “vamos ter dois restaurantes nacionais, dois outros madeirenses, e ainda outros”.

Para José António Castro, este evento “tem de ser de qualidade e tem de crescer nesse sentido”. Questionado sobre a boa recepção da população local ao certame, respondeu: “Claro que fico contente. De ano para ano estamos sempre a crescer em qualidade, como já disse. Não podemos sair do pavilhão multiusos, pois é um evento que envolve muito dinheiro, e, embora as infra-estruturas estejam preparadas, não vamos ter tendas no exterior porque seria necessário ainda mais investimento”.

Nuno Batista também esteve presente na apresentação e afirmou: “Sei que, de alguma forma, havia a expectativa de alteração das datas de realização do evento. Este ano temos um pico mais cedo, o que tornou a logística um pouco mais difícil para a Câmara, pois estamos a sair das festas de São João. De qualquer modo, as coisas vão estar prontas para que a Expo Porto Santo se realize e dignifique aquilo que são os eventos feitos na nossa ilha”.

“Agradeço a todos os que apoiam este grande certame e desejo as maiores felicidades para que tudo decorra bem, e que se consiga efectivamente mostrar a capacidade criada nos últimos anos pelo nosso tecido empresarial”, concluiu o autarca.

A Expo Porto Santo 2026 decorrerá entre os dias 17 e 26 de Julho, no Pavilhão Multiusos da Ilha Dourada.