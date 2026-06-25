EH-101 Merlin evacua doente do Porto Santo para a Madeira
Missão da Esquadra 751 decorreu ontem à tarde
A Esquadra 751 – "Pumas" realizou, ontem à tarde, uma evacuação médica urgente do Porto Santo para a Madeira.
Para a missão foi empenhado um helicóptero EH-101 Merlin, que assegurou o transporte de um doente que necessitava de cuidados médicos urgentes.
A operação decorreu entre ilhas do arquipélago da Madeira e foi avançada esta manhã na conta oficial da Força Aérea Portuguesa.
Não foram divulgados pormenores adicionais sobre o estado clínico do doente.
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