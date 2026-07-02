Paula Cabaço representa Portos de Portugal em Bruxelas

A presidente da APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, Paula Cabaço, participou esta quinta-feira, 2 de Julho, em Bruxelas, na reunião do grupo Cruise and Ferry da European Sea Ports Organisation (ESPO), em representação da Associação dos Portos de Portugal.

Segundo a APRAM, o encontro reuniu representantes das principais autoridades portuárias europeias para analisar os desafios e as oportunidades do sector, com destaque para a Estratégia dos Portos recentemente aprovada e para a futura Estratégia para o Turismo Sustentável da União Europeia.

Durante os trabalhos, foi feito um ponto de situação sobre a implementação do novo Sistema de Entrada/Saída (Entry/Exit System – EES) da União Europeia, que terá impacto nas operações dos portos que recebem navios de cruzeiro. Foram ainda debatidas as mais recentes actualizações ao Sistema Europeu de Comércio de Licenças de Emissão (ETS), no âmbito da revisão das regras aplicáveis ao sector marítimo.

De acordo com a empresa tutelada pela Secretaria Regional de Economia, a participação neste fórum europeu visa acompanhar as iniciativas legislativas e regulamentares da União Europeia, permitindo aos Portos da Madeira acompanhar a evolução das políticas comunitárias e contribuir para a discussão dos desafios que se colocam ao futuro do sector portuário europeu.

A APRAM sublinha que esta presença ocorre numa altura em que os Portos da Madeira continuam a registar resultados recorde no turismo de cruzeiros.

Entre Setembro de 2025 e Maio de 2026, os portos do Funchal e do Porto Santo receberam 791.707 passageiros, o que representa um crescimento de 6,29% face à época anterior indica a mesma nota.

No mesmo período, foram registadas 344 escalas de navios de cruzeiro e 295.180 tripulantes, revela a APRAM.