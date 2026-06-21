Última noite da Primavera foi a mais tropical do ano

A última noite da Primavera, entre sábado e este domingo, foi a mais tropical do ano na Madeira. Horas antes da entrada oficial do Verão, que ocorreu às 9h24 deste domingo, cinco das 18 estações meteorológicas da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na ilha registaram temperaturas mínimas acima dos 20 ºC, o maior número de estações a assinalar uma noite tropical em simultâneo desde o início do ano.

O valor mais elevado foi registado no Porto Moniz, onde os termómetros não desceram dos 21,1 ºC. Seguiram-se as estações de Santa Cruz/Aeroporto e do Funchal/Lido, ambas com uma temperatura mínima de 20,6 ºC.

Também no Funchal/Observatório e na Ponta do Sol/Lugar de Baixo a temperatura mínima manteve-se acima dos 20 ºC, fixando-se nos 20,3 ºC.

No extremo oposto, o Pico do Areeiro voltou a registar a madrugada mais fresca da Região, com uma temperatura mínima de 11,5 ºC.

Considera-se uma noite tropical quando a temperatura mínima não desce abaixo dos 20 ºC, um fenómeno mais frequente durante o Verão, sobretudo nas zonas costeiras e de menor altitude.