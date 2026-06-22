Noite tropical expande-se ao Porto Santo

A primeira noite do Verão de 2026 foi tropical em sete das 19 estações meteorológicas da rede do IPMA na Região Autónoma da Madeira, incluindo, pela primeira vez este ano, a estação do Porto Santo.

A localidade que registou a noite mais quente foi o Porto Moniz, onde a temperatura mínima não desceu dos 21,8 ºC, tendo a máxima atingido os 24,4 ºC.

No Porto Santo verificou-se a primeira noite tropical de 2026, com uma temperatura mínima de 20,4 ºC e máxima de 21,8 ºC.

Também registaram noites tropicais as estações de Santa Cruz/Aeroporto (21,3 ºC), Funchal/Observatório (21,5 ºC), Funchal/Lido (21,0 ºC), Ponta do Sol/Lugar de Baixo (20,7 ºC) e Caniçal/Ponta de São Lourenço (20,4 ºC).

No extremo oposto, a temperatura mínima mais baixa foi registada no Pico do Areeiro, onde os termómetros desceram aos 12,1 ºC.

O amanhecer desta segunda-feira, primeiro dia integral do Verão, ficou igualmente marcado pela ocorrência de precipitação em quase toda a Região. Apenas as estações de Santa Cruz/Aeroporto, Funchal/Observatório, Caniçal/Ponta de São Lourenço e Selvagem Grande não registaram chuva.

Até às 10 horas, o maior acumulado de precipitação verificava-se na Ponta de São Jorge, com 6,3 mm, seguindo-se a Ponta do Pargo, com 4,9 mm, e os Prazeres, com 4,7 mm.