IFCN reforça restrições devido ao risco elevado de incêndio

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) reforçou, esta quinta-feira, o alerta para o risco elevado de incêndio florestal na Região Autónoma da Madeira, na sequência do aviso meteorológico de tempo quente emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Risco de incêndio sobe na Madeira para o "Máximo" já no sábado O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou as actualizações de previsão do Índice de Risco de Incêndio Florestal (FWI) para a Madeira e Porto Santo, mostrando uma tendência de agravamento ao longo dos próximos três dias, acompanhando aliás a previsão e respectivo avisos amarelo e laranja para tempo quente.

De acordo com o IFCN, as regiões montanhosas da Madeira encontram-se sob risco elevado de incêndio florestal, situação que levou a entidade a apelar à prudência, responsabilidade e bom senso de todos os cidadãos na utilização dos espaços florestais, enquanto se mantiver em vigor o aviso laranja.

Face às condições meteorológicas previstas, recordando que os comportamentos negligentes continuam a estar na origem de muitos incêndios florestais, o Instituto lembra que é proibida a realização de fogueiras, queimadas e queimas em qualquer local. Está igualmente interdita a utilização dos fogareiros existentes nas zonas de lazer situadas em áreas florestais das regiões montanhosas.

O IFCN recomenda ainda que seja evitada, em espaço rural, a utilização de equipamentos susceptíveis de provocar faíscas, como motorroçadoras com discos, motosserras, tratores sem protecção de escape, cabeças destroçadoras de mato, rebarbadoras e máquinas de soldar. A prática de campismo em áreas florestais deve igualmente ser evitada.

A entidade deixa também um apelo aos utilizadores dos percursos pedestres classificados para que adoptem precauções acrescidas, uma vez que as temperaturas elevadas aumentam o risco de desidratação e insolação.

Por razões de segurança, o IFCN informa ainda que a estrada de ligação entre o Pico do Areeiro e a Eira do Serrado se encontra encerrada. Em caso de emergência, a população deverá contactar o 112.