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Sismo de 2,4 registado muito ao largo do Porto Santo

Abalo ocorreu a nordeste da ilha, a mais de 250 quilómetros de distância

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IPMA

A rede sísmica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou, às 05h28 deste sábado, um sismo de magnitude 2,4 na escala de Richter, muito ao largo do Porto Santo.

O abalo teve epicentro a nordeste da ilha, a mais de 250 quilómetros de distância, e ocorreu a uma profundidade de 26 quilómetros.

Este foi registado relativamente próximo da zona onde, há quatro dias, ocorreu um sismo de magnitude 1,9, embora o epicentro deste novo evento se situe ainda mais afastado do Porto Santo.

Sismo de magnitude 1,9 registado a nordeste do Porto Santo

Abalo ocorreu às 05h28 a cerca de 200 km da ilha

Orlando Drumond , 23 Junho 2026 - 15:09

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