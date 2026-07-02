Rali da Calheta destaca a presença de "muitas viaturas competitivas"

A encabeçar a lista de preferências deste ano, no Rali da Calheta, estarão por certo as 10 viaturas do grupo Rally2, os mais eficientes no asfalto madeirense: "Para além do estreante Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, à partida estarão 3 Skoda Fabia RS Rally2, 3 Toyota GR Yaris Rally2, 2 Skoda Fabia Rally2 Evo e ainda 1 Skoda Fabia R5. Para além destes, os elegantes RGT também estarão representados por forte contingente com 2 Alpine A110 RGT, 2 Porsche 991 GT3 e igualmente o mais recente Porsche 992 GT3".

Para além dos muitos nomes sonantes, serão as muitas viaturas competitivas a entusiasmar os muitos espectadores esperados este fim de semana nas estradas percorridas pelo Rali da Calheta, organização do Club Sports da Madeira que se apresenta reformulado. Numa lista com 53 inscritos, são muitos os modelos que com o seu rugido inconfundível farão as delícias de várias gerações de apaixonados pela modalidade que estarão na costa sudoeste da Madeira. Club Sports da Madeira

A competitividade estará "espraiada por toda a caravana da prova pois surgem inscritas também 14 viaturas Rally4, aquelas que se têm mostrado mais competitivas no universo dos carros com tração dianteira". Na estrada estarão "7 Peugeot 208 Rally4, 3 Renault Clio Rally4, 3 Lancia Ypsilon Rally4 e 1 Opel Corsa Rally4. Ainda a proporcionar muito espetáculo surgirão modelos como o Mitsubishi Lancer Evo X, Renault Clio R3, Datsun 1.200 ou também BMW E36".