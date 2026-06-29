Rali da Calheta conta com 53 inscritos e promete espectáculo de alto nível

Foi hoje divulgada a lista oficial de inscritos para o Rali da Calheta, prova organizada pelo Club Sports da Madeira, que vai para a estrada no próximo fim-de-semana. A competição contará com 53 equipas, reunindo um lote de elevada qualidade e assumindo-se como um importante teste de preparação para o Rali da Madeira. Entre os participantes destacam-se os três primeiros classificados do Campeonato de Portugal de Ralis, que se juntam aos principais protagonistas do campeonato regional, prometendo um espetáculo competitivo de grande nível.

Aos habituais candidatos aos primeiros lugares nos ralis madeirenses - Miguel Nunes, João Silva, Miguel Caires e Alexandre Camacho - juntam-se, nesta edição do Rali da Calheta, alguns dos principais nomes do panorama nacional. Entre eles destacam-se o açoriano Rúben Rodrigues, Pedro Almeida, José Pedro Fontes e o algarvio Ricardo Filipe, reforçando a competitividade da prova.

Num segundo lote de candidatos a bons resultados surgem pilotos como Artur Quintal, Gil Freitas, Vítor Sá, Filipe Freitas, Paulo Mendes, Miguel Andrade e Filipe Pires, entre outros. A presença dos principais protagonistas dos campeonatos regional e nacional de ralis antecipa uma competição equilibrada e repleta de emoção nas classificativas da costa Sudoeste da Madeira.

Se a lista de inscritos já impressiona pela qualidade dos pilotos, o parque automóvel eleva ainda mais o nível competitivo da prova. O Rali da Calheta contará com nove viaturas da categoria Rally2, destacando-se a estreia absoluta na Madeira do Lancia Ypsilon Rally2, que será pilotado por José Pedro Fontes. Em acção estarão ainda três Skoda Fabia RS Rally2, dois Toyota GR Yaris Rally2, dois Skoda Fabia Rally2 Evo e um Skoda Fabia R5.

Na categoria RGT, o espectáculo também está garantido, com a presença de dois Alpine A110 RGT, um Porsche 992 GT3 e dois Porsche 991 GT3, prometendo acrescentar ainda mais emoção e diversidade ao pelotão que irá percorrer as classificativas da costa Sudoeste da Madeira.

A competitividade estende-se, no entanto, a todo o pelotão dos 53 inscritos, já que os principais protagonistas das categorias reservadas às viaturas de tracção dianteira e do Troféu Eng.º Rafael Costa também marcarão presença na prova.

Com um percurso composto por nove classificativas, conhecidas pelas suas características técnicas e rápidas, o Rali da Calheta reúne todos os ingredientes para proporcionar mais uma edição memorável. Há mais de duas décadas que a vila do Sudoeste da Madeira acolhe a caravana do automobilismo regional, afirmando-se como uma das provas mais acarinhadas do calendário e recebendo, ano após ano, um número crescente de equipas, pilotos e adeptos da modalidade.