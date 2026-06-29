Autarquia da Calheta destaca trabalho anual na preparação das praias para a época balnear

A presidente da Câmara Municipal da Calheta assinalou o início da época balnear com uma mensagem de valorização do trabalho desenvolvido pela autarquia ao longo de todo o ano na preparação das praias do concelho, sublinhando a importância da preservação ambiental, da segurança dos banhistas e do envolvimento da comunidade escolar na defesa do património natural.

Doroteia Leça deixou um agradecimento especial às equipas da Câmara Municipal da Calheta que, ao longo dos últimos meses, asseguraram todo o processo de preparação, desde a contratação de serviços à instalação de meios, equipamentos e infraestruturas necessários para garantir as melhores condições na abertura da época.

“Não posso deixar de dar um agradecimento especial à nossa equipa da Câmara Municipal, que trabalhou não só agora, mas ao longo de todo o ano, para que tudo estivesse preparado”, sublinhou.

A edil destacou que o processo de preparação das praias não começa apenas no arranque da época balnear. Trata-se de um trabalho contínuo, que envolve planeamento, logística, conservação, limpeza, segurança, educação ambiental e articulação entre diferentes serviços e entidades.

“Este é um processo anual, que envolve contratação, preparação e toda uma logística para que possamos receber bem quem nos visita”, afirmou.

A autarca social-democrata realçou ainda que a qualidade das praias depende não apenas do trabalho das instituições, mas também da responsabilidade individual de cada utilizador. A preservação ambiental foi, por isso, apontada como uma responsabilidade partilhada entre autarquia, escolas, entidades parceiras, residentes e visitantes.

“Nós fazemos a nossa parte. Agora, todos devem fazer a sua: tratar bem a praia, cuidar do ambiente e respeitar este espaço que é de todos”, apelou.

A presença das escolas foi particularmente valorizada pela presidente da autarquia, por representar uma aposta clara na sensibilização das gerações mais jovens. Para o Município, a educação ambiental começa cedo e deve ser reforçada através de experiências directas, junto ao mar, nas praias e nos espaços naturais do concelho.

“Temos muito a aprender com os mais novos. Muitas vezes são as crianças e os jovens que estão mais atentos às questões ambientais e ajudam também os adultos a ter melhores comportamentos”, referiu.

Doroteia Leça aproveitou ainda o momento para valorizar a diversidade natural da Calheta, um concelho onde a praia, a serra, a paisagem e a qualidade ambiental se afirmam como elementos distintivos.

“Vivemos numa terra onde, em 15 minutos, chegamos do mar à serra. Se não está bom para a praia, é dia de serra; se está bom para o mar, é dia de praia. É esta diversidade que temos para oferecer”, salientou.

A Câmara Municipal da Calheta agradeceu ainda a presença das instituições envolvidas, da comunidade escolar, dos professores e dos técnicos que contribuíram para a preparação da época balnear, reforçando que só com trabalho conjunto é possível continuar a melhorar a qualidade de vida no concelho.

Com praias preparadas, equipas mobilizadas e uma forte mensagem de responsabilidade ambiental, a Calheta entra na época balnear apelando ao usufruto consciente dos seus espaços naturais.

“Sejam bem-vindos à praia. Tratem-na bem. Nós fazemos a nossa parte, façam também a vossa”, concluiu.