Rali da Calheta com líderes do campeonato nacional

O 22º Rali da Calheta vai para a estrada no próximo fim-de-semana e promete muita competição e espectáculo nas estradas do concelho anfitrião. A suscitar muito curiosidade entre os muitos amantes da modalidade está a participação daqueles que são os três primeiros classificados do Campeonato de Portugal de Ralis e que veem neste evento a melhor forma de prepararem a próxima prova do campeonato nacional, Rali da Madeira, no fim deste mês de Julho.

"Actual guia da competição, o micaelense Rúben Rodrigues volta à Madeira com o Toyota GR Yaris Rally2 da Auto Açoreana. O piloto com o carro negro tem tido uma excelente época e venceu nas contas para o campeonato nacional nos ralis Terras d’Aboboreira, Portugal e Castelo Branco, tendo também estado na luta pela vitória em Lisboa. O açoriano foi, entre estes três concorrentes, o que participou no Rali da Calheta e poderá beneficiar de algum conhecimento do percurso", indica nota à imprensa.

E prossegue: "Muito boa prestação em 2026 tem também tido Pedro Almeida, actual segundo classificado num campeonato que também já liderou. O piloto com o Toyota GR Yaris Rally2 com as cores do importador nacional da marca nipónica foi terceiro nas duas primeiras provas do ano e venceu em Lisboa, não tendo alinhado à partida do último rali disputado, em Castelo Branco. Almeida é aquele que menos tem participado em provas madeirenses e deverá também voltar a descobrir as características do asfalto local".

"Terceiro classificado no CPR, José Pedro Fontes será desta feita seguido ainda com maior atenção pois estreia na ilha o Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. Sempre muito rápido nas estradas regionais, o piloto navegado por Inês Ponte deverá, contudo, estar focado na Calheta no desenvolvimento e acerto do carro transalpino às classificativas madeirenses. Fontes tem tido uma temporada mais irregular, tendo, contudo, mostrado grande velocidade no rali disputado na capital portuguesa", acrescenta.