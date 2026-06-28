Conferência de imprensa de apresentação do Rali da Calheta esta segunda-feira

Esta segunda-feira, realiza-se a conferência de imprensa de apresentação do Rali da Calheta, evento que decorre, nos dias 3 e 4 de Julho, numa organização do Club Sports da Madeira e da autarquia da Calheta.

A iniciativa terá lugar pelas 17h00, na Câmara Municipal da Calheta, estando prevista a divulgação da lista de inscritos.

Mas há mais na agenda desta segunda-feira, 29 de Junho:

11h00: Cerimónia do hastear da Bandeira Azul na Praia da Calheta;



15h00: Entrega dos prémios do '+ Comércio Local', na Sala da Assembleia Municipal do Funchal;

Festas de São Pedro de Câmara de Lobos



18h30 - Missa da Festa de São Pedro

19h45 - Procissão

20h00 - Ricardo Madeira

21h15 - Miro Freitas

23h00 - Platinum: The Live ABBA Tribute

00h45 - Projecto 'Old School Generations'

Festas de São Pedro da Ribeira Brava

16h00 - Missa Solene seguida da Procissão em honra de São Pedro

18h00 - Danças de Espadas

20h30 - João Quintino

Principais acontecimentos registados no dia 29 de Junho, Dia Internacional dos Trópicos, Dia Mundial da Esclerodermia e Dia Internacional da Lama:

1840 -- É inaugurado o Museu Portuense, atual Museu Nacional Soares dos Reis.

1847 -- Assinatura, na Casa Branca de Gramido, Valbom, Gondomar, da Convenção do Gramido, entre os comandantes das forças militares espanholas e britânicas que tinham entrado em Portugal ao abrigo da Quádrupla Aliança e os representantes da Junta do Porto, selou a derrota dos setembristas frente aos cartistas na guerra civil que tinha assolado Portugal em 1846-1847.

1878 - Morre, aos 61 anos, o escritor António Teixeira de Vasconcelos.

1900 - Nasce o escritor e aviador francês Antoine-Marie-Roger de Saint-Exupéry, autor de "O Principezinho", "Cidadela" e "Voo Noturno".

1911 -- Morre, aos 62 anos, César Azedo Gneco, jornalista, membro do grupo fundador do Movimento Socialista em Portugal, em 1875.

1926 - As regalias de Chefe de Estado são concedidas a Gomes da Costa, líder do Golpe de 28 de maio, que impôs a ditadura nacional.

1933 - É criado pelo decreto-lei nº. 22:788 o Instituto Português dos Combustíveis.

1939 -- Aterra em Lisboa o primeiro voo comercial entre os Estados Unidos e a Europa.

1946 -- As forças britânicas de ocupação detêm, num "raid" inédito, mais de 2700 judeus da Palestina, numa tentativa de controlo dos confrontos com a população árabe.

1949 - A África do Sul inicia, oficialmente, a política de segregação racial, conhecida por apartheid.

1958 - O Brasil vence o Campeonato do Mundo de futebol, no Estádio Råsunda, em Estocolmo, derrotando a Suécia na final por 5 a 2.

1960 -- É inaugurado o Transpraia - Transportes Recreativos da Praia do Sol, Lda, comboio turístico que liga a praia da Costa da Caparica à Fonte da Telha, trajeto de cerca de 9 KM.

1962 -- São criados, em Zemba, Angola, os primeiros seis grupos do Exército português de tropas adaptadas à guerra do Ultramar.

1966 - Guerra do Vietname. Os Estados Unidos bombardeiam Hanoi e Haipong.

1971 - Morrem os três astronautas soviéticos da nave Soyuz 11 - Georgy Dobrovolsky, 43 anos, Viktor Patsayev, 38 anos, e Vladislav Volkov, 35 anos.

1973 - Os oficiais milicianos passam a ser equiparados a oficiais do quadro permanente. O diploma, que será publicado a 13 de julho, constitui o rastilho para o Movimento dos Capitães.

1974 -- Morre, com 76 anos, o escritor José Maria Ferreira de Castro, autor de "A Selva" e "Emigrantes".

1975 - 88 antigos agentes da Polícia Internacional e de Defesa do Estado/Direção Geral de Segurança (PIDE/DGS) fogem da cadeia de Vale de Judeus em Alcoentre.

1986 - O economista Vítor Constâncio é eleito secretário-geral do PS no VI Congresso.

- A Argentina conquista o título de Campeã Mundial de futebol, pela segunda vez, vencendo a Alemanha na final (3-1).

1992 -- Morre, aos 73 anos, assassinado em Annaba, o Presidente argelino, Mohamed Boudiaf.

1995 - É apresentada a descoberta do gene responsável pela doença de Alzheimer.

- Acoplagem do vaivém norte-americano Atlantis e da estação espacial russa MIR.

2002 - O Metro do Porto realiza pela primeira vez viagens regulares com passageiros, numa operação experimental, no troço da linha Azul (A) entre as estações da Câmara de Matosinhos e do Viso.

-- Morre, com 74 anos, a cantora e atriz norte-americana Rosemary Clooney.

2003 - Morre, aos 96 anos, a norte-americana Katharine Hepburn, atriz mais vezes nomeada para o Óscar, protagonista de "Philadelphia Story", de George Cukor.

2004 -- O primeiro-ministro, José Manuel Durão Barroso, demite-se e aceita a nomeação para a presidência da Comissão Europeia.

- O Prémio Gulbenkian de Ciência é atribuído aos investigadores José Francisco Rodrigues, José Fernando Mendes, Sergey Dorogotsev, Miguel Sousa da Costa e Lorenzo Cornalba, das universidades de Lisboa, Aveiro e Porto.

2005 -- Morre, aos 105 anos, Emídio Guerreiro, matemático, empresário, resistente antifascista, cofundador da Liga de União e de Ação Revolucionária, fundador e antigo presidente do PPD-PSD.

2006 -- O exército israelita detém 87 militantes palestinianos do Hamas, entre os quais 10 ministros e 20 deputados, e 23 ativistas da Jihad Islâmica na Cisjordânia, no âmbito da ofensiva militar para resgate de um soldado, na Faixa de Gaza.

- O Supremo Tribunal dos Estados Unidos declara que os tribunais militares de Guantanamo, Cuba, criados para julgar os "combatentes inimigos" capturados no Afeganistão, são ilegais porque o Presidente George W. Bush não tinha autoridade para os instituir.

2007 - É publicada em Diário da República a lei que cria o Imposto sobre Veículos e o Imposto Único de Circulação e extingue os antigos impostos Automóvel, Municipal sobre Veículos, de Circulação e de Camionagem.

- Chega ao mercado norte-americano a primeira geração do iPhone da Apple, um telemóvel, leitor de música e vídeos com acesso à Internet.

2008 - Robert Mugabe, 84 anos, é empossado em Harare para um sexto mandato Presidencial, cerca de 48 horas depois da realização da segunda volta das eleições, em que foi o único candidato.

- A Espanha sagra-se campeã da Europa de futebol, após vencer a Alemanha, em Viena, por 1-0. Fernando Torres foi o homem do jogo.

- Morre, aos 96 anos, o maestro Jacques Roussel, fundador da orquestra Antiqua Musica de Paris e do festival Les Belles Heures Musicales do Monte Saint-Miche.

2010 - O jornal diário "24 Horas" sai para as bancas pela última vez.

- A República Popular da China e Taiwan, assinam em Chongqing, sudoeste da China, um acordo de cooperação económica, considerado histórico, por ser o primeiro com sinal de reatamento de relações, entre o continente e a ilha, depois de 60 anos.

2012 - Os líderes europeus acordam, em Bruxelas, mobilizar 120 mil milhões de euros em medidas que fomentem o crescimento e sobre a possibilidade de recapitalização direta dos bancos.

2013 - O futuro patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, jura fidelidade e obediência à igreja ao receber o pálio das mãos do Papa Francisco, numa cerimónia realizada na Basílica de S. Pedro, no Vaticano.

- Morre, com 82 anos, o jornalista e escritor Guilherme de Melo.

- Morre, aos 67 anos, Jim Kelly, primeira estrela negra do cinema de artes marciais que contracenou com Bruce Lee no filme "O Dragão Ataca".

2014 -- Os jihadistas da organização Estado Islâmico proclamam um califado entre o Iraque e a Síria.

- Morre, aos 81 anos, Luís Fontoura, presidente do Conselho de Escola do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e antigo vice-presidente do PSD por quatro vezes.

2015 -- A Grécia decide fechar os bancos até 06 de julho, dia seguinte ao referendo sobre o programa de resgate, e limita o levantamento de dinheiro a 60 euros diários.

- Morre, com 84 anos, Josef Masopust, antigo futebolista checo, vencedor da Bola de Ouro em 1962.

2016 - O antigo presidente da Câmara Municipal de Tavira Macário Correia é condenado a quatro anos e meio de prisão, com pena suspensa por igual período, por quatro crimes de prevaricação.

- Os ativistas angolanos condenados em março por atos preparatórios para uma rebelião e associação, deixam o Hospital-Prisão de São Paulo, em Luanda, após a ordem de libertação emitida pelo Tribunal Supremo angolano.

2017 - O Governo aprova a regulamentação da atualização extraordinária das pensões, que entra em vigor em agosto e vai abranger mais de um milhão e 900 mil pensionistas, representando uma despesa anual prevista de 194 milhões de euros.

- Exército revela desaparecimento de material de guerra de dois "paiolins" nas instalações militares dos Paióis Nacionais de Tancos.

- O cardeal George Pell, que dirige a Secretaria da Economia do Vaticano, é acusado de crimes de abuso sexual de menores na Austrália e intimado a comparecer em tribunal.

2018 - O português António Vitorino é eleito diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, em Genebra.

- Morre, aos 85 anos, Afonso Cautela, jornalista e poeta, que desempenhou funções em jornais como O Século e A Capital.

- Morre, com 86 anos, José Manuel Tengarrinha, historiador e professor, fundador do Movimento Democrático Português/Comissão Democrática Eleitoral (MDP/CDE).

- Morre, com 72 anos, Irena Szewinska, conhecida como a 'rainha do sprint' da Polónia e vencedora de sete medalhas em Jogos Olímpicos, três delas de ouro.

- Morre, aos 90 anos, Steve Ditko, norte-americano que criou com Stan Lee o super-herói Homem-Aranha.

2020 - Os Estados-membros da União Europeia decidem reabrir as fronteiras externas a partir de dia 01 de julho a 15 países cuja situação epidemiológica da covid-19 consideram satisfatória, estão excluídos desta lista países como Estados Unidos e Brasil.

2021 - O Tribunal Constitucional chumba a regulação pelo Governo da autodeterminação da identidade de género nas escolas, por considerar que a matéria é competência exclusiva da Assembleia da República.

- O empresário Joe Berardo e o seu advogado André Luís Gomes são detidos no âmbito de uma operação que visou um grupo económico que terá lesado vários bancos.

- Morre, aos 66 anos, João Figueiredo, juiz conselheiro, membro do Tribunal de Contas Europeu, exerceu os cargos de juiz do Tribunal de Contas (2008-2016), secretário de Estado da Administração Pública (2005-2008), diretor-geral dos Serviços Prisionais (2001-2002) e presidente do Instituto de Reinserção Social (1999-2001).

- Morre, aos 88 anos, Donald Rumsfeld, ex-secretário norte-americano da Defesa durante a Presidência de George W. Bush.

2022 - Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) declaram a Rússia como a "maior e mais direta ameaça" à paz e segurança dos países Aliança Atlântica, no final da primeira sessão de trabalho da cimeira de Madrid, Espanha

- A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) inicia o processo formal para a adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica, na cimeira que está a decorrer em Madrid, Espanha.

- A Síria reconhece a independência das autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, dando um novo aval político à Rússia, um dos principais aliados do regime sírio.

Este é o centésimo octogésimo primeiro dia do ano. Faltam 185 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "Um saber múltiplo não ensina a sabedoria". Heraclito (576aC-480aC), filósofo grego.