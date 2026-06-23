Inscrições para o Rali da Calheta terminam amanhã

Termina amanhã, 24 de junho, o prazo para inscrições no Rali da Calheta, quinta prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira que tem lugar na próxima semana, a 3 e 4 de julho. A prova levada à estrada pelo Club Sports da Madeira volta a ter os centro operacional e parque de assistência nos Prazeres e os parques fechados e cerimónias de partida e chegada na Marina da Calheta, apresenta em 2026 um figurino alterado em relação às últimas edições.

Competitivamente, o rali engloba 9 classificativas num total de 87,14 km de percurso seletivo, 32,7 % do itinerário total de 266,49 km. A ação arranca com a super-especial de Vila da Calheta “Coral”, disputada na noite de sexta-feira, 3 de julho, em duas passagens pelos 2,97 km de um traçado na vila anfitriã criado a pensar no espetáculo. A emoção regressa depois à estrada na manhã de sábado, 4 de julho, para oito troços cronometrados, dupla passagem por quatro provas especiais.

A abrir as hostilidades no segundo dia estará Prazeres, 7,66 km entre a ER 222 na localidade com aquele nome e a Fonte do Bispo, na ER 210. Segue-se Golfe Calheta, traçado com 10,93 km entre a Santa e o Pedregal, um pouco antes da Ponta do Pargo. A tarde contempla ronda dupla por Ponta do Pargo, 11,83 km que são quase o oposto de Golfe Calheta, e Fonte do Bispo – Raposeira, 10,18 km cumpridos nas mesmas estradas, mas em sentido oposto ao de Prazeres. A entrega de prémios terá lugar às 19:15 na marina da vila anfitriã.