Rali da Calheta aborda classificativa dos Prazeres

A abrir o programa do segundo dia de competição do Rali da Calheta, e percorrida por duas vezes, estará a classificativa dos Prazeres. Com 7,66 km, este troço cronometrado tem início no entroncamento da ER 222 com o Caminho da Corrida Grande, bem no centro da freguesia que o nomeia, e segue até ao entroncamento com a ER 210, onde começa a subida para a Fonte do Bispo.

Apesar de ser em subida, esta prova especial de classificação é muito rápida e não será estranho que, tal como no passado, os concorrentes com RGT venham a brilhar pois aquele tipo de viaturas atinge grande velocidade nas muitas retas que levam a caravana até ao topo da montanha, já bem perto do Paúl da Serra. Os acessos deverão ser feitos pela partida e meta ou então no entroncamento da ER 222 com a ER210 e Caminho do Lombo da Rocha. Rali da Calheta