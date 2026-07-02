Albuquerque garante regularização do pagamento do SSM

O Governo da República prolongou o regime transitório do Subsídio Social de Mobilidade (SSM) até 30 de junho de 2027 e com esta medida o Governo Regional recuperou o programa Estudante Insular. Mas há relatos de pessoas que não estão a conseguir os reembolsos das viagens nos postos dos CTT. Miguel Albuquerque garantiu esta manhã, à margem de uma visita à empresa Alpha Publicidade, no Funchal, que é um problema passageiro.

Confrontado pelos jornalistas com as dificuldades sentidas pro algumas pessoas, o presidente do Governo Regional assegurou que o serviço será retomado pelos CTT. “Vai pagar, porque foi prorrogado mais um ano”, lembrou.

O Governante está satisfeito com a medida. “Ainda bem que foi, porque tinha que ser”. Este adiamento possibilitou o regresso do programa de apoio aos estudantes que estudam no continente e nos Açores, um programa “essencial” para o Governo e para as famílias da Madeira, disse. “Isso vai ficar resolvido, porque o que interessa neste momento é que o Governo decretou a prorrogação e os CTT vão cumprir”, tranquilizou.

Já em relação ao tecto máximo, é claramente contra e foi categórico: “Eu espero que a não existência do tecto máximo não traga problemas. É isso que eu espero”.