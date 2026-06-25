Governo Regional da Madeira solidário com povo venezuelano

O Governo Regional da Madeira, através de uma nota do Presidente Miguel Albuquerque, emitiu uma nota de solidariedade para com a Venezuela e o seu povo, após os dois fortes sismos que abalaram o país onde vive uma grande comunidade madeirense. Na nota, emitida às 7h00 desta quinta-feira, é referido que Miguel Albuquerque está a acompanhar toda a situação.

Leia na íntegra:

"Perante os dois fortes sismos que atingiram a Venezuela nas últimas horas, causando elevados danos materiais e afetando inúmeras famílias, o Governo Regional da Madeira manifesta a sua mais profunda solidariedade para com o povo venezuelano, em particular com as comunidades mais atingidas por esta tragédia.

A Região Autónoma da Madeira acompanha com grande preocupação a evolução da situação e expressa sentidas condolências às famílias das vítimas, bem como votos de rápida recuperação para todos os feridos e desalojados.

Neste momento de dor e incerteza, dirigimos uma palavra de coragem às autoridades venezuelanas, às equipas de proteção civil, aos profissionais de saúde, aos voluntários e a todos aqueles que se encontram empenhados no apoio às populações afetadas.

A Madeira mantém laços históricos, culturais e humanos profundos com a Venezuela, onde reside uma vasta comunidade de origem madeirense. Por isso, este acontecimento é sentido de forma particularmente próxima pelo povo madeirense.

Que a solidariedade, a união e a determinação do povo venezuelano permitam ultrapassar esta difícil provação, com o apoio da comunidade internacional e de todos os que se associam a este sentimento de fraternidade."