Jorge Afonso Freitas adia proposta sobre rede viária para garantir debate com vereador das Obras Públicas

O vereador independente na CMF, Jorge Afonso Freitas, informou esta quinta-feira que decidiu adiar a votação da proposta para a implementação de um contrato de conservação da rede viária municipal do Funchal. O objectivo é garantir que a matéria seja debatida numa próxima reunião com a presença do vereador das Obras Públicas, que se encontrava ausente.

Jorge Afonso Freitas esclareceu que este modelo contratual não visa substituir as equipas da autarquia, que continuam a assegurar as reparações urgentes e pontuais, mas, sim, complementar o seu trabalho através de uma manutenção preventiva e monitorização permanente das estradas, reduzindo custos futuros de reabilitação.

Para justificar a eficácia da medida, o vereador deu o exemplo do Governo Regional que, apesar de ter uma estrutura mais robusta e uma central de asfalto própria, também recorre a este tipo de contratos para gerir a rede viária regional.