Equipa de rocheiros está a avaliar escarpa em São Vicente

A derrocada que provocou, esta tarde, a obstrução do troço da Via Expresso entre São Vicente e o Porto Moniz, levando à mobilização de uma equipa de rocheiros da Direção Regional de Estradas.

Segundo nota enviada à imprensa pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, "após cerca de duas horas de subida por uma encosta de difícil acesso, a equipa de rocheiros da Direcção Regional de Estradas chegou ao local para avaliar as condições da escarpa na sequência da derrocada que, no início desta tarde, obstruiu o troço da Via Expresso entre São Vicente e o Porto Moniz."

Via Expresso no Seixal sem previsão de reabertura Rocheiros já avaliam a situação no local da derrocada

A equipa está agora a proceder à remoção controlada dos blocos de pedra que apresentam maior risco de queda, numa operação destinada a garantir a segurança da via e prevenir novos desprendimentos.

A circulação permanece condicionada até estarem reunidas as condições de segurança necessárias para a reabertura do troço, afirma a tutela.