Santa Cruz vai criar prémios para distinguir mérito desportivo concelhio

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, esta quinta-feira, em reunião de Câmara, o projecto de regulamento municipal para a atribuição de prémios de mérito desportivo individual, destinado a reconhecer atletas do concelho que alcancem resultados de destaque em competições internacionais.

Segundo a autarquia, a medida integra a política de apoio ao desporto que tem vindo a ser desenvolvida pelo Município e pretende valorizar o contributo dos atletas para a promoção e projecção de Santa Cruz, da Madeira e de Portugal além-fronteiras.

A presidente da Câmara, Élia Ascensão, considera que a criação destes prémios representa uma evolução natural da política municipal de apoio ao desporto, reconhecendo também a dimensão social e identitária da actividade desportiva.

O regulamento pretende distinguir atletas com ligação ao concelho que obtenham resultados de elevado mérito em Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa e provas equivalentes oficialmente reconhecidas.

A autarca destaca que vários atletas ligados a Santa Cruz têm alcançado, nos últimos anos, resultados de excelência em competições internacionais, considerando justificada a criação de um instrumento específico de reconhecimento público e incentivo ao mérito individual.

Para além de premiar os resultados alcançados, o Município pretende que estas distinções sirvam de inspiração para os mais jovens, promovendo valores como o trabalho, a persistência e o mérito.

Os prémios terão natureza pecuniária, com valores previstos entre 1.500 e 5.500 euros, de acordo com os resultados e competições abrangidos pelo regulamento. Está igualmente previsto um prémio pela participação nos Jogos Olímpicos, independentemente do resultado obtido, reforçando o reconhecimento municipal pelo alcance e exigência desta competição.