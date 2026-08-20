PSP deteve em Lisboa português condenado por homicídio no Brasil

A PSP deteve em Lisboa um homem português de 59 anos procurado no Brasil para cumprir pena por homicídio qualificado, crime ocorrido em setembro de 2009 em contexto de tráfico de droga, adiantou hoje esta polícia.

Segundo um comunicado da Polícia de Segurança Pública (PSP), o homem, condenado a uma pena de prisão de oito anos e quatro meses, compareceu hoje no Tribunal da Relação de Lisboa, tendo ficado em liberdade, por ser cidadão português, e sujeito a termo de identidade e residência.

A detenção aconteceu ao abrigo de um mandado de detenção internacional emitido pelo Brasil.

"O agora detido é acusado da prática de um crime de homicídio qualificado por, em setembro de 2009, no Estado brasileiro de Minas Gerais e em conjunto com outros suspeitos, ter agredido e causado a morte de um cidadão devido a uma disputa relacionada com tráfico de estupefacientes", adiantou a PSP no comunicado.