PSD critica gestão municipal de Santa Cruz e aponta falhas em obras públicas

A coligação 'Mais Santa Cruz', liderada pelo PSD, criticou a actuação do executivo da Câmara Municipal de Santa Cruz (JPP), apontando alegadas falhas de planeamento, execução e fiscalização em várias obras no concelho.

Em comunicado, os vereadores sociais-democratas reagiram às declarações da presidente da autarquia no âmbito das comemorações do Dia do Concelho, nas quais foi anunciado um “novo ciclo” para o município, assente em novos projectos e investimentos.

Santa Cruz aberta ao diálogo "construtivo e sério" com Governo Regional Na sessão comemorativa do 511.° aniversário do Município de Santa Cruz, celebrada esta tarde, a presidente da autarquia, Élia Ascensão, mostrou disponibilidade para "estabelecer pontes com o Governo Regional", num "diálogo construtivo e sério" e que permita corrigir aquilo que considera um "padrão de persistente subinvestimento, que é uma forma de negligência histórica" por parte do Executivo Regional para com o Município.

O PSD considera que essa narrativa não corresponde à realidade e sustenta que têm ocorrido sucessivos problemas em intervenções municipais, referindo situações como a requalificação da Estrada das Eiras, no Caniço, onde critica a criação de um passeio com reduzida largura e os impactos da obra na circulação local.

A realidade é bem diferente, e a sucessão de problemas em obras municipais no concelho são reveladores das falhas graves de planeamento, execução e fiscalização, bem diferentes do paraíso na terra anunciado pela gestão JPP PSD

O partido menciona ainda a requalificação do Mercado de Santo António da Serra, apontando alegados atrasos face ao prazo inicial previsto, que terá sido alargado devido à necessidade de trabalhos adicionais após nova adjudicação.

Outro dos exemplos referidos diz respeito à intervenção na Praia das Palmeiras, onde o PSD afirma que, poucos dias após a inauguração, a piscina teve de ser esvaziada para trabalhos de manutenção, questionando a qualidade da execução da obra. O comunicado acrescenta ainda reservas quanto a aspectos técnicos do sistema de enchimento.

O investimento na requalificação da Praia das Palmeiras é apontado no documento como sendo de cerca de meio milhão de euros, valor que os sociais-democratas consideram exigir maior rigor na execução.

No comunicado, os vereadores concluem que os munícipes “merecem mais do que promessas”, defendendo maior transparência, qualidade e rigor na execução das obras públicas.