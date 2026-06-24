Marítimo empresta David Freitas ao Sintrense

O Marítimo acaba de informar que chegou a acordo com o Sport União Sintrense para a cedência, a título de empréstimo, do jogador David Freitas até ao final da época 2026/27.

O jovem madeirense, de 20 anos, com grande parte da sua formação feita no Marítimo, desde a época 2016/17, era o capitão da equipa sub-23 que, na época finda, disputou a Liga Revelação, tendo alinhado em 29 jogos e anotado dois golos. Em algumas ocasiões foi chamado aos trabalhos da equipa principal e, por duas vezes, foi suplente não utilizado na II Liga.

O Marítimo entende, como fundamental, que David Freitas tenha a oportunidade de somar minutos e prosseguir o seu desenvolvimento enquanto jogador, pelo que esta experiência no Campeonato de Portugal "num contexto competitivo exigente, será fundamental para a sua evolução". considera.

O Marítimo agradece a dedicação, o empenho e o profissionalismo demonstrados pelo jovem jogador madeirense e deseja-lhe as maiores felicidades pessoas e desportivas nesta nova etapa da sua carreira.