Acidente na Ribeira Brava faz um ferido ligeiro

Um homem, cuja idade não foi possível apurar, sentiu-se mal ao volante na manhã de hoje e acabou por provocar um acidente nas imediações da rotunda da Repsol, na Ribeira Brava.

Segundo apurou o DIÁRIO, o condutor sofreu uma indisposição súbita enquanto conduzia, acabando por embater lateralmente noutra viatura. Para o local foram accionados os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que prestaram assistência ao automobilista.

Após receber os primeiros cuidados, o homem foi transportado para o Centro de Saúde da Ribeira Brava, sendo posteriormente encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação médica.