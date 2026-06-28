Ribeira Brava ‘parou’ para ver as marchas

As ruas da vila da Ribeira Brava transformaram-se, esta noite, num autêntico palco de cor, música e tradição com a realização do tão aguardado desfile das Marchas Populares. Integrado nas festividades em honra de São Pedro, o evento atraiu uma grande moldura humana que fez questão de aplaudir de perto o empenho e o encanto dos marchantes.

A iniciativa contou com a participação de 700 figurantes, que deram vida a 14 grupos oriundos não só de várias freguesias do concelho da Ribeira Brava, mas também de diferentes pontos da Região. Entre coreografias rigorosas, trajes vistosos e as tradicionais cantigas populares, o desfile uniu várias gerações em palco, desde os mais jovens aos seniores, numa demonstração de inclusão na cultura popular.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, manifestou o seu entusiasmo e fez um balanço positivo a esta noite emblemática.

“Assistimos a uma noite mágica e inesquecível na Ribeira Brava. O sucesso destas Marchas Populares deve-se à dedicação, ao talento e à paixão dos 700 participantes que trouxeram uma energia contagiante às nossas ruas”, afirmou o autarca, tendo destacado “um orgulho imenso por ver a Ribeira Brava cheia de vida, a honrar o padroeiro São Pedro com tanta dignidade e a afirmar-se como um ponto de encontro obrigatório para milhares de residentes e visitantes”.

A festa prossegue amanhã, com a missa e procissão em honra de São Pedro, terminando com música popular no adro da igreja.