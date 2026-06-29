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Despiste de carro provoca um ferido ligeiro na Ponta de Sol

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Um despiste de uma viatura ligeira ocorrido na tarde de hoje, na zona da Lombada, concelho da Ponta do Sol, provocou um ferido ligeiro.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima, do sexo feminino e na casa dos 20 anos, sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi assistida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta de Sol. 

A jovem foi posteriormente transportada para o centro de saúde.

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