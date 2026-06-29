Despiste de carro provoca um ferido ligeiro na Ponta de Sol

Um despiste de uma viatura ligeira ocorrido na tarde de hoje, na zona da Lombada, concelho da Ponta do Sol, provocou um ferido ligeiro.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima, do sexo feminino e na casa dos 20 anos, sofreu ferimentos considerados ligeiros e foi assistida pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta de Sol.

A jovem foi posteriormente transportada para o centro de saúde.