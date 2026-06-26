Ribeira Brava já está em festa com o grande arraial de São Pedro

A vila da Ribeira Brava acolhe, entre hoje e a próxima segunda-feira, as festividades em honra de São Pedro, num evento que promete quatro dias de muita música e animação. Conhecido pelo seu ambiente de festa único no panorama regional, o concelho prepara-se para receber milhares de visitantes que, todos os anos, escolhem a Ribeira Brava para celebrar este santo popular.

O cartaz apresenta propostas de peso, com destaque para as actuações do grupo Wet Bed Gang esta noite, a partir das 23 horas, e do prestigiado artista nacional Fernando Daniel, agendado para sábado.

As tradições populares mantêm um papel central na programação. A noite de domingo será inteiramente dedicada às Marchas Populares, que vão encher as ruas da vila com a cor e a energia de 700 figurantes distribuídos por 14 grupos. O programa preserva ainda momentos icónicos, como as romagens, a típica charola da Fajã da Ribeira e o emblemático Barco de São Pedro, transportado desde a Banda d’Além, sem esquecer a espetada no calhau, que é ponto de encontro gastronómico obrigatório.

Na segunda-feira, 29 de Junho, dia do padroeiro, as atenções viram-se para as celebrações religiosas com a missa e a procissão em honra de São Pedro. Depois, o adro da igreja acolhe a Dança das Espadas e as actuações dos grupos de folclore das Casas do Povo do concelho, encerrando as festividades com o concerto de João Quintino.

Em nota à imprensa, Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, enaltece o impacto do evento. O Arraial de São Pedro é a maior manifestação da nossa identidade, aliando a força das nossas tradições à modernidade de um cartaz de excelência”, afirma, estendendo o convite a toda a população.

E concluiu: “Esta é uma festa pensada ao detalhe para todos, desde as famílias aos jovens, e um motor inquestionável de dinamismo para o nosso concelho. Deixo um convite a todos os madeirenses e visitantes para que façam parte desta grande celebração e venham viver connosco este ambiente único que só a Ribeira Brava sabe proporcionar".