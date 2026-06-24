Capotamento em Gaula faz um ferido ligeiro

Um homem de 76 anos ficou ferido na sequência de um capotamento ocorrido ao início da tarde desta quarta-feira, na zona de Gaula.

O alerta foi dado por volta das 12h00, mobilizando os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que se deslocaram para o local com duas viaturas e oito operacionais.

À chegada das equipas de socorro, a vítima encontrava-se consciente e queixava-se de dores na zona lombar e na coluna, tendo recebido assistência pré-hospitalar no local.

O homem acabou por ser transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.