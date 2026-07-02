Dalila Teles Veras celebra hoje 80 anos e lança obra

A escritora e poetisa madeirense Dalila Teles Veras, radicada no Brasil, completa hoje 80 anos de vida e, para comemorar esta data, será apresentada uma nova obra intitulada 'Passageira - Antologia Pessoal 1982-2024'.

A apresentação acontece hoje na Livraria Alpharrabio, em Santo André, no Brasil.

A obra 'Passageira - Antologia Pessoal 1982-2024', de Dalila Teles Veras, foi organizada por ocasião dos 80 anos da autora. O volume, editado pela Impressões de Minas, reúne poemas seleccionados de 18 títulos publicados entre 1982 e 2024. Mais do que uma reunião cronológica, o livro propõe uma travessia por mais de quatro décadas de escrita, em diferentes momentos, temas e procedimentos estéticos que marcaram a trajetória poética de Dalila Teles Veras.

A organização dos poemas parte de temas recorrentes na obra da autora, criando uma espécie de cartografia afectiva da sua escrita. Ao embaralhar tempos, formas e experiências, o livro oferece ao leitor a sensação de estar diante de uma obra nova, sem deixar de revelar a consistência e a singularidade de uma voz construída ao longo dos anos.

Escritora, editora e uma das vozes importantes da literatura brasileira contemporânea, Dalila Teles Veras construiu uma trajectória marcada pela experimentação, pela observação do quotidiano e pela atenção aos processos da memória, da viagem e do tempo. No lançamento haverá uma conversa com a autora e leitura de poemas do livro.

A poetisa, natural da freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, já publicou 22 livros de poesia, dois diários literários e dois livros de crónicas e outros ensaios, totalizando 26 livros publicados.