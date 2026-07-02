'Itinerante' leva arte à Quinta Grande

No âmbito do Itinerante – Projecto de Descentralização Cultural, promovido pela autarquia de Câmara de Lobos, realiza-se no próximo, domingo, 5 de Julho, pelas 10h30, no Salão Paroquial da Quinta Grande, mais uma iniciativa integrada nesta aposta municipal de aproximação da cultura às comunidades. A entrada é livre.

O 'Itinerante' nasceu da convicção de que a cultura deve estar ao alcance de todos, independentemente da freguesia onde vivem. A descentralização cultural assume, assim, um papel determinante na democratização do acesso às diferentes expressões artísticas, permitindo que a população usufrua de uma programação diversificada, de qualidade e com significado.

Mais do que promover espectáculos, este projecto procura valorizar iniciativas com verdadeiro conteúdo cultural e artístico, criando oportunidades para o contacto com a música, as artes performativas e os talentos locais. A cultura é um factor essencial de desenvolvimento humano, de preservação da identidade coletiva e de fortalecimento dos laços comunitários, sendo fundamental investir em eventos que enriqueçam o conhecimento, estimulem a criatividade e promovam a participação cívica.

A programação do próximo dia 5 de Julho terá início com um concerto pela ComCORDAS – Associação Cultural, seguindo-se uma demonstração de patinagem artística pelas atletas Mafalda Abreu e Carolina Abreu, culminando com uma actuação de trompete por Tomás Cânovas Gonçalves.