Os reis vão nus

A silly season está, ainda, a decorrer. Desde pseudo assaltos a gabinetes na Assembleia da República, até inflamados, e patéticos, discursos, continuamos na mesma. Um governo inepto, que repetidamente dá tiros nos pés, e que adora criar e gerir crises em contraciclo... não, não estou a falar do governo regional, embora tudo isto, e pior, seja possível, e até provável, na Madeira. Infelizmente, a bandalheira regional estendeu-se ao Governo da República, com as consequências óbvias.

A confiança pública esvai-se, consequência de flopes como o dos exames. O crescimento do PIB, uma constante desde 2015 (excepto pandemia...) passa agora por um grande soluço. Os empresários falam de uma enorme escassez de trabalhadores, com o sector da construção, por exemplo, a reportar um défice de cem mil trabalhadores. Entretanto, a população portuguesa cresce, muito à custa da imigração.

Aqui no burgo, continuamos a discutir campos de golfe como se estes fossem uma panaceia, e distraimo-nos com o casamento de uma estrela do futebol... extrema futilidade. Que tal se nos concentrarmos naquilo que verdadeiramente interessa? Na gestão, na boa gestão, daquilo que verdadeiramente interessa aos madeirenses... não nos campos de golfe, e sim na saúde. Não em mais uns metros de estrada, e sim na educação. Não no apoio continuado aos lobbies do costume e sim no apoio social (emprego, habitação, e sustentabilidade, social, ambiental e financeira, da Madeira e dos madeirenses).

A mim desagrada-me, de sobremaneira, continuar a assistir à priorização de apoios aos lobbies quando o principal hospital da Região está a cair aos bocados, sobrelotado e sobrecarregado, enquanto o que se está a construir para o substituir é mais pequeno em trinta por cento... será que ninguém pensa nisto? Ou será que ninguém quer que se pense nisto? Continuo convencido que os profissionais de saúde são muito bons, mas continuo convencido que as chefias, a todos os níveis, são escolhidas mais pela capacidade de dizer que sim do que por alguma vocação ou aptidão, para a gestão. O mesmo aplica-se a todos os outros sectores da administração regional... é mais importante obedecerem calados do que pensarem - ou serem, sequer, capazes de pensar...

E o turismo é outro sector assim... entre excessos, de turistas, rent a cars, barulho, ..., continuamos, animadamente, em direcção ao desastre final, que já se anuncia, aliás, no feedback sobre as férias gozadas na Madeira.

Deixo-vos, a pensar se as nossas, as vossas, opções continuam a servir os vossos interesses, ou se apenas servem os interesses deles. Os interesses dos governantes e dos seus lobbies em desfavor dos de todos os madeirenses. Os do alojamento turístico, a todos os níveis, os da construção civil, e os do transporte marítimo.