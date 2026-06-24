Exposição transforma calçada madeirense em arte escultórica

A partir de hoje já pode visitar a exposição 'Raízes de Pedra', de João Pedro Vieira, patente ao público no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava. Esta mostra resulta de um percurso criativo desenvolvido ao longo de cinco anos e tem origem nas memórias de infância do artista.

Durante a apresentação, esta tarde, João Pedro Vieira explicou que o projecto nasceu das recordações das brincadeiras no quintal da avó e da relação com as pedras que marcaram os seus primeiros anos de vida. Essas memórias deram origem a um processo de criação que começou pela desconstrução da estrutura tradicional da calçada, passando depois pela sua reconstrução numa nova linguagem artística.

O artista descreveu 'Raízes de Pedra' como um regresso às origens e à infância, considerando esta exposição um ponto de partida para novas explorações criativas.

Presente na inauguração, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacou a importância de valorizar os talentos regionais e sublinhou que esta exposição é o resultado dessa aposta. O governante elogiou o trabalho de João Pedro Vieira por transformar um elemento profundamente ligado à identidade madeirense numa expressão artística contemporânea.

O governante recordou, ainda, que a pedra sempre desempenhou um papel determinante na história da Madeira, desde a adaptação do território através dos socalcos até à construção das habitações, caminhos e calçadas que caracterizam a paisagem da Região. Na sua perspectiva, a obra estabelece uma ligação entre esse património material e a criação artística, reforçando a identidade cultural da ilha.