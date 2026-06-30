Quinta Pedagógica da Camacha abre portas gratuitamente amanhã

A Quinta Pedagógica da Camacha assinala esta quarta-feira, 1 de Julho, o Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, com entrada gratuita para todos os residentes na Madeira.

Ao longo do dia, os visitantes terão oportunidade de conhecer os animais da quinta, explorar as hortas e a colecção de plantas aromáticas, além de visitar o mercadinho existente no espaço.

A quinta estará aberta entre as 10h00 e as 13h00 e das 14h00 às 17h00.